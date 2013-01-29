У гендепартаменті банківського нагляду НБУ новий директор

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, Р.Яковлєв почав працювати у системі Національного банку України з 1995 року. Упродовж 1999–2011 рр. очолював відділ, а згодом – управління кредитних і позиційних ризиків “Донгорбанка”. З 2011 року він обіймав посаду заступника директора генерального департаменту – директора Департаменту інспекції банків Генерального департаменту банківського нагляду Нацбанку України.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України узгодила призначення Олексія Ткаченка, який обіймав посаду директора Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, заступником голови Нацбанку Ігоря Соркіна.

О.Ткаченка призначено заступником голови НБУ з 25 січня.