Директор Центру земельного кадастру: Ваша земельна ділянка належить тільки вам

«Якщо громадяни помітять неточності у відображенні інформації про свої земельні ділянки на публічній кадастровій карті, вони можуть звернутися в Держземагентство в режимі он-лайн для швидкого виправлення виявлених помилок», заявив директор Центру Державного земельного кадастру Андрій Тарнопольський.

«В українських громадян немає причин для занепокоєння, якщо на публічній кадастровій карті вони виявлять неточності в інформації про земельні ділянки. Помилки, які на ній зустрічаються - це, безумовно, проблема, і ми працюємо над її вирішенням. Але хочу сказати, що це помилки не розміщення земельної ділянки, а її відображення на карті. Раз у вас є земельна ділянка і документи на неї, ваш паркан не посунувся, отже ділянка належить вам і нікуди не подінеться», зазначив він.

Появу помилок фахівці кадастру пояснюють тим фактом, що раніше весь земельний облік вівся на папері і вимірювався в різних системах координат, а при оцифруванні даних і перерахунку в сучасну систему координат могли виявитися помилки, яких на папері видно не було. Світовий досвід свідчить про те, що з цим зіткнулися абсолютно всі країни при формуванні електронного земельного кадастру і переході з паперу на «цифру».

За словами Тарнопольського, якщо українське суспільство бажає бачити об'єктивну картину стану земельно-правових відносин в країні, то громадянам потрібно набратися трохи терпіння.

«Національна кадастрова система - це, по суті, оцифрований архів земельних відносин, інформація про яких нанесена на електронну карту. Звичайно ж, помилки з'явилися не сьогодні і не вчора, просто тільки зараз їх вдалося виявити. Ще в жодній країні світу ніхто не створив кадастр ні за рік, ні за два, ні за три. Це процес, і до цього треба поставитися з розумінням. При створенні Національної кадастрової системи ми підняли величезний пласт інформації, якої раніше ніхто не піднімав - ми оцифрували майже 17 млн. актів. Саме для того, щоб розставити все по місцях, розібратися в ситуації, і була викладена вся ця інформація у публічний доступ», заявив директор Центру державного земельного кадастру.

Для виправлення грубих системних помилок потрібно близько трьох місяців, і для цього розробляється спеціальне програмне забезпечення, зазначив Тарнопольський. В інших випадках помилки будуть виправлятися за заявницьким принципом.

«Якщо ви побачили, що ваша земельна ділянка відображається некоректно або не знайшли свою ділянку, ви можете звернутися в районний відділ земельних ресурсів або через зворотній зв'язок на сайті публічної карти. Прямо на сайті Держземагентства, заповнивши форму, ви фактично формуєте скаргу в агентство і вона буде обов'язково розглянута, а помилки будуть виправлені», зазначив він.

Держземагентство повідомляє, що дані про земельні ділянки в межах України щодня оновлюються і актуалізуються на публічній кадастровій карті http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta.

Як повідомлялося раніше, тепер можна вільно отримати інформацію і про земельні ділянки в столиці. Дані про 53 тисячах земельних ділянок у Києві, на які оформлені права, вже нанесені на Публічну кадастрову карту.