На Чернігівщині маршрутка влетіла лоб в лоб у легковик

Про це УНІАН повідомили у відділі ДАІ Управління МВС у Чернігівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 10.00 між селами Кинашівка та Красностав Борзнянського району. Водій мікроавтобуса Мерседес на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21013. Пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження і каретою швидкої допомоги була доставлена до Борзнянської районної лікарні.

У мікроаватобусі, за словами водія, перебували 12 пасажирів, ніхто з них не постраждав. На час прибуття на місце події працівників ДАІ усі пасажири були доставлені попутним транспортом до місця призначення.

За фактом ДТП проводиться перевірка.