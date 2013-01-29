На Чернігівщині маршрутка влетіла лоб в лоб у легковик
На Чернігівщині сьогодні, 29 січня, мікроавтобус, що виконував рейс за маршрутом Чернігів-Борзна, зіткнувся з легковиком, у результаті чого постраждала 34-річна пасажирка автомобіля.
Про це УНІАН повідомили у відділі ДАІ Управління МВС у Чернігівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 10.00 між селами Кинашівка та Красностав Борзнянського району. Водій мікроавтобуса Мерседес на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21013. Пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження і каретою швидкої допомоги була доставлена до Борзнянської районної лікарні.
У мікроаватобусі, за словами водія, перебували 12 пасажирів, ніхто з них не постраждав. На час прибуття на місце події працівників ДАІ усі пасажири були доставлені попутним транспортом до місця призначення.
За фактом ДТП проводиться перевірка.