На Чернігівщині маршрутка влетіла лоб в лоб у легковик

17:17, 29 січня 2013
Суспільство
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На Чернігівщині сьогодні, 29 січня, мікроавтобус, що виконував рейс за маршрутом Чернігів-Борзна, зіткнувся з легковиком, у результаті чого постраждала 34-річна пасажирка автомобіля.

У мікроаватобусі, за словами водія, перебували 12 пасажирів / Фото : zautok.bloglit.ru

Про це УНІАН повідомили у відділі ДАІ Управління МВС у Чернігівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 10.00 між селами Кинашівка та Красностав Борзнянського району. Водій мікроавтобуса Мерседес на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21013. Пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження і каретою швидкої допомоги була доставлена до Борзнянської районної лікарні.

У мікроаватобусі, за словами водія, перебували 12 пасажирів, ніхто з них не постраждав. На час прибуття на місце події працівників ДАІ усі пасажири були доставлені попутним транспортом до місця призначення.

За фактом ДТП проводиться перевірка.

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