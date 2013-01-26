У страшному ДТП на Гаїті загинули два десятки людей

Як повідомляє РІА Новости, за даними джерел агентства «Франс Прес», інцидент стався у північній частині Гаїті. Вантажівка, що перевозила у кузові групу прочан, з невідомої причини з'їхала з дороги і впала в яр. Інших подробиць ДТП поки не повідомляється.

У квітні 2012 року на Гаїті схожа ДТП за участі вантажівки, що перевозила людей, забрала життя понад 20 чоловік. У січні того ж року 23 людини загинули у столиці країни Порт-о-Пренсі, коли водій вантажного автомобіля втратив управління і врізався в мікроавтобус, після чого вантажівка вилетіла на пішохідний тротуар.