У страшному ДТП на Гаїті загинули два десятки людей

11:30, 26 січня 2013
Світ
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22 людини загинули і ще 30 дістали поранень унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Гаїті у суботу вночі.

22 людини загинули унаслідок ДТП на Гаїті / Фото : Lenta.ru

Як повідомляє РІА Новости, за даними джерел агентства «Франс Прес», інцидент стався у північній частині Гаїті. Вантажівка, що перевозила у кузові групу прочан, з невідомої причини з'їхала з дороги і впала в яр. Інших подробиць ДТП поки не повідомляється.

У квітні 2012 року на Гаїті схожа ДТП за участі вантажівки, що перевозила людей, забрала життя понад 20 чоловік. У січні того ж року 23 людини загинули у столиці країни Порт-о-Пренсі, коли водій вантажного автомобіля втратив управління і врізався в мікроавтобус, після чого вантажівка вилетіла на пішохідний тротуар.

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