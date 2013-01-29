Дипломатів пустили до КМДА з «чорного ходу»

Члени дипломатичних представництв різних країн увійшли до будівлі КМДА після півторагодинного очікування.

Як передає кореспондент УНІАН, частина гостей, які приїхали до КМДА на прийом дипломатичного представництва Індії, увійшли до будівлі з двору, інша частина - під наглядом “Беркуту” (який стежив, аби до будівлі не зайшли представники громадських організацій) зайшли через центральний вхід.

Наразі представники громадських організацій все ще перебувають біля будівлі КМДА.

У Київраді затримку з пропуском іноземних дипломатів пов’язують посиленими заходами безпеки через перебування біля КМДА великої кількості людей.

Про це представник Київради заявив у коментарі УНІАН.

За його словами, затримка з пропуском співробітників Посольства Індії в Україні до будівлі КМДА на Хрещатику та гостей організованого посольством заходу відбулася через посилені заходи безпеки біля входу до КМДА через перебування біля будівлі великої кількості людей, які прийшли у зв'язку з конфліктом на установчих зборах Громадської ради КМДА.

У прес-службі КМДА УНІАН заявили, що міська адміністрація і Київрада не є організаторами заходу Посольства Індії, що проходить зараз в будівлі адміністрації.

Згідно з офіційним поясненням, напередодні Посольство Індії звернулось до Київради, як балансоутримувача приміщень вказаної будівлі, з проханням надати зали для свого заходу з нагоди відзначення річниці незалежності Індії, оскільки диппредставництво не має відповідного приміщення у Києві. Київрада надала посольству Індії Колонну залу на другому поверсі.

Щодо активістів, які зібралися біля КМДА, в КМДА повідомили, що їм було запропоновано визначити 5 осіб, які ввійдуть до будівлі для зустрічі з представником влади та викладення своєї позиції.

Як повідомляв УНІАН, приблизно з 15.00 громадські активісти намагалися потрапити до будівлі КМДА. Їх оточили близько 20 бійців «Беркуту».

Представники громадських організацій мали намір увійти до будівлі КМДА, аби звернутися до голови адміністрації Олександра Попова щодо ситуації зі зборами Громадської ради при КМДА, які відбувалися сьогодні у приміщенні Головпоштамту. Двері до КМДА були зачинені.

Водночас до будівлі КМДА почали прибувати автомобілі Посольства Індії та інших диппредставництв. Іноземні гості деякий час не могли потрапити в приміщення.

Нагадаємо, сьогодні на установчих зборах з формування Громадської ради при КМДА відбувалися сутички.