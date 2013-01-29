Іноземні дипломати не можуть увійти до будівлі КМДА

Двері КМДА зачинені, оскільки до неї намагаються увійти і представники громадських організацій, які не потрапили на засідання Громадської ради при КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, один із членів делегації повідомив, що в будівлі КМДА має відбутися дипломатичний захід з нагоди річниці незалежності Індії.

Наразі близько 20 представників індійської делегації, включно з Послом Республіки Індія в Україні Радживом Кумаром Чандером, стоять на вулиці поряд із бійцями “Беркуту” і чекають на якусь реакцію з боку КМДА.

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У цей час до будівлі КМДА продовжують прибувати дипломатичні представники різних країн, зокрема США, Китаю, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Ірану, Туреччини, Британії.

Як повідомляв УНІАН, приблизно з 15.00 громадські активісти намагаються потрапити до будівлі Київської міської державної адміністрації. Їх оточили близько 20 бійців «Беркуту».

Представники громадських організацій хочуть увійти до будівлі КМДА, аби звернутися до Олександра Попова щодо ситуації зі зборами Громадської ради при КМДА, які відбувалися сьогодні у приміщенні Головпоштамту.

Двері до КМДА зачинені і до представників громадських організацій ніхто не виходить.

Нагадаємо», сьогодні на установчих зборах з формування Громадської ради при КМДА відбувалися сутички.