Кабмін пропонує амністувати півтори тисячі в’язнів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, законопроект був розроблений Міністерством юстиції відповідно до вимог статті 92 Конституції України та ухвалений на засіданні уряду сьогодні, 30 січня.

За словам міністра юстиції Олександра Лавриновича, проектом закону передбачається оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої або середньої тяжкості, або є найбільш незахищеними та вразливими у соціальному плані. Зокрема, положення законопроекту можуть бути застосовані до неповнолітніх осіб; жінок, вагітних на день набрання чинності законом; жінок та чоловіків, які мають дітей віком до 18-ти років або дітей-інвалідів; пенсіонерів, ветеранів війни; інвалідів першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання тощо.

Міністр повідомив, що внаслідок застосування амністії, згідно з положеннями законопроекту, з місць позбавлення та обмеження волі можуть бути звільнені близько 1,5 тисячі осіб указаних категорій.

Передбачається, що прийняття даного закону дозволить зменшити чисельність осіб, які на даний час відбувають покарання в місцях позбавлення волі, проте не становлять значної суспільної небезпеки. У свою чергу, це стане проявом гуманізму держави у сфері виконання кримінальних покарань, зауважили у Мін’юсті.

У разі ухвалення, закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.