У Херсоні начальник райвідділу через суд вимагає з журналіста 100 тисяч гривень

Начальник Дніпровського райвідділу міліції м. Херсон Володимир Мартиненко вимагає в суді стягнути з херсонського журналіста Тараса Бузаки 100 тис. грн за публікацію, в якій ні він, ні очолюване ним РВВС не згадуються.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний редактор інтернет-видання «Херсонська правда», депутат Суворовського районного ради в м. Херсон від «Фронту Змін» Тарас Бузак.

За словами журналіста, він 26 січня отримав повістку в суд у зв'язку з позовом про захист ділової репутації та відшкодування моральної шкоди від начальника Дніпровського райвідділу МВС України.

При цьому, в конверті до порядку, в порушення чинного законодавства, не була додана копія позову.

28 січня журналіст відвідав суд, де з'ясував, що судові розгляди вже йдуть, просто він про них не знає.

«Виявляється перше судове засідання по цій справі вже відбулося. І відбулося воно 16 січня 2013. Хоча постанова суду про відкриття провадження у справі датована 18.12.2012 р. За словами працівників суду, всі матеріали були мені відправлені ще 26.12.2012 р. Але я їх не отримував », - повідомив Т.Бузак.

З позову журналіст дізнався, що міліція хоче стягнути з нього моральну шкоду у зв'язку з публікацією матеріалу про стрілянину в Херсоні: "Вчора на розі вулиць Перекопська і Чорноморська стріляли", яка була опублікована на його сайті 19 листопада 2012 року.

У тексті зазначеної замітки дослівно повідомлялося: «Вчора, 18 листопада, близько 7:45 годин на розі вулиць Перекопська і Чорноморська лежав труп. За словами місцевих жителів і випадкових перехожих рано вранці відбувалося затримання правоохоронцями злочинця, який був убитий автоматною чергою».

Однак який саме РВВС проводив затримання та прізвища правоохоронців у публікації не називалися.

За словами Т.Бузака позивач переконаний, що цією заміткою видання ганьбить його ділову репутацію, адже охорону громадської безпеки на згаданій території здійснює саме Дніпровський райвідділ міліції.

Пізніше прокуратура області спростувала зазначену інформацію, а видання Т.Бузака повідомило позицію прокуратури.

Кореспонденту УНІАН не вдалося отримати коментар позивача, так як він не йде на контакт із пресою. Прес-служба облуправління МВС також не коментує ситуацію.

З точки зору відомого херсонського правозахисника, журналіста, голови обласного відділення КВУ Дементія Білого цей судовий позов лише підкреслює непрофесіоналізм окремих міліціонерів і кидає тінь на весь міліцейський склад.

«Адже все могло бути значно простіше: роз'яснення до редакції "Херсонської правди" про ситуацію зі злочинністю в районі, про те, що ж сталося того трагічного ранку з невідомою людиною, і запрошення журналістів видання на спільний рейд. Запевняю, що міліція від цих простих і елементарних справ отримала б у сто крат більше, ніж від позову. », - Вважає Д.Білий.

Т.Бузак вже звернувся до медіа-юристів місцевих правозахисних організацій для допомоги під час даного процесу.