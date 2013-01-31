У Херсоні горів міський архів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Територіального управління Служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, на місце були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. З'ясувалося, що вогнище пожежі знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі.

На місці пригоди працювали 4 пожежні відділення у складі 18 осіб. Пожежу вдалося швидко локалізувати, і до 10 години ранку ліквідувати.

Вогнем пошкоджено одне з приміщень архіву на площі 19 кв. м. Загиблих і постраждалих немає. Про пошкодження архівних документів на даний момент не повідомляється.

За фактом пожежі проводиться розслідування.