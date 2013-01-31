У Херсоні горів міський архів

01:31, 31 січня 2013
Суспільство
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Вранці 30 січня на пульт служби "101" Херсона надійшла інформація про пожежу, що виникла в будівлі архівного відділу Херсонської міської ради на вул. Старостіна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Територіального управління Служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, на місце були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. З'ясувалося, що вогнище пожежі знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі.

На місці пригоди працювали 4 пожежні відділення у складі 18 осіб. Пожежу вдалося швидко локалізувати, і до 10 години ранку ліквідувати.

Вогнем пошкоджено одне з приміщень архіву на площі 19 кв. м. Загиблих і постраждалих немає. Про пошкодження архівних документів на даний момент не повідомляється.

За фактом пожежі проводиться розслідування.

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