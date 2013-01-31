Забудовник Сирецького гаю не віддає територію

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови зазначеної комісії Київради Дениса Москаля, за його інформацією, Окружний адміністративний суд Києва переніс засідання у справі щодо скасовування державного акта на право власності земельної ділянки у забудовника Сирецького гаю на 31 січня 2013 року.

За словами депутата, представник забудовника Сирецького гаю заявляв клопотання про закриття провадження у зв’язку із закінченням терміну давності, однак суд таке клопотання не задовольнив.

«Такі дії відповідача спрямовані лише на затягування судового процесу. Можливо, забудовник таким чином намагається потягнути час для того, щоб тиснути на суд. На щастя, суд відхилив це клопотання. Очевидно, що забудовник не відмовляється від наміру забудувати частину Сирецького гаю і буде й надалі робити все можливе для того, щоб затягнути судовий процес. Сподіваюсь, що суд прийме справедливе рішення і поверне земельну ділянку у парку столичній громаді», - зазначив Д.Москаль.

Він нагадав, що земельні ділянки на території Сирецького гаю були відведені 9 громадянам під забудову рішеннями Київради ще у 2003 та 2004 роках. На початку грудня 2012 року на цій території забудовник намагався встановити будівельний паркан.

Д.Москаль підкреслив, що Сирецький гай – це парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, а за вирубку дерев на території об’єктів природно-заповідного фонду передбачена кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі на строк до трьох років. “Коли хтось понесе таку відповідальність, то охочих зводити собі будинки у парках і лісах стане значно менше», - переконаний Д.Москаль.