Мати 11 дітей втретє сіла за шахрайство

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, відповідний вирок суд виніс минулого тижня.

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрювана неодноразово обманювала жителів Тернопільщини. Одну з тернополянок вона так перелякала, що її батьки можуть смертельно захворіти, що та винесла з дому всі золоті вироби вартістю майже 15 тис. грн.

В інших людей шахрайка теж виманювала ювелірні вироби, коштовності та гроші.

За даними правоохоронців, на лаву підсудних шахрайка потрапила уже втретє, раніше відбувала покарання за аналогічні злочини. Жінка є матір’ю одинадцятьох дітей, з них четверо – неповнолітні.

Суд визнав підозрювану винною у вчиненні шахрайств і присудив їй 2,5 роки позбавлення волі.