Суд над Павличенками перенесли на тиждень
Апеляційний суд Києва на 6 лютого переніс розгляд скарги на вирок Голосіївського районного суду столиці Дмитру та Сергію Павличенкам, яких було засуджено за вбивство судді Сергія Зубкова.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив сьогодні суддя апеляційного суду Олександр Дзюба.
На наступному засіданні, яке розпочнеться о 10.30, суд продовжить допит Сергія Павличенка.
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Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий у під’їзді власного будинку 21 березня 2011 року.
За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.
Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.
По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.
14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.