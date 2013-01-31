Суд над Павличенками перенесли на тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив сьогодні суддя апеляційного суду Олександр Дзюба.

На наступному засіданні, яке розпочнеться о 10.30, суд продовжить допит Сергія Павличенка.

На тему: Павличенко розповів, як УБОЗ з електричним кабелем вибивав із нього повинну

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий у під’їзді власного будинку 21 березня 2011 року.

За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.