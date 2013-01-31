Павличенко розповів, як УБОЗ з електричним кабелем вибивав із нього повинну

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Павличенко заявив під час допиту суддею Апеляційного суду Києва Олександром Дзюбою.

“О 6-й ранку до нас приїхали співробітники УБОЗ з обшуком, відразу наділи на мене кайданки, відвезли мене до відділення УБОЗ", - сказав С.Павличенко.

За його словами, коли його привезли в УБОЗ, відразу завели до якоїсь кімнати.

"Мені кажуть: все, давай зізнавайся у вбивстві. Але ми не вбивали, в чому зізнаватися? Він (співробітник УБОЗ - УНІАН) каже: мабуть, ти по-доброму не розумієш. Облили ноги водою, взяли електричний кабель і сказали: у тебе п'ять хвилин на роздуми. П'ять хвилин подумаєш, ти мусиш зізнатися", - сказав С.Павличенко.

Він відзначив, що один зі співробітників УБОЗ сказав йому, що його батька вже заарештували.

"Сидіти він буде у будь-якому разі. Дивися, є два варіанти, як розвиватимуться далі події: стаття 115, частина 1 (Кримінального кодексу - УНІАН), коли одна людина йде у справі - від 7 до 10 років. Стаття 115, частина 2, коли вас двоє, від 10 до 15 років. Ти маєш написати те, що ми зараз тобі скажемо. Ти це напишеш, допоможеш цим батьку, сидіти він буде менше, але якщо ти відмовляєшся, когось з вас тут поховають. А якщо ти цього не розумієш, то пригадай, що у тебе ще є мама і молодший брат. Я погодився, тому що мені сказали, що батьку моєму вже ніяк не вибратися з цієї ситуації. Мене завели до сусіднього кабінету, де диктували «явку з повинною»», - сказав С.Павличенко.

Також він повідомив, що співробітники УБОЗ дали йому схему будинку, де був убитий суддя Сергій Зубков, для вивчення, і він мав дати свідчення про нібито свої дії під час вбивства перед камерою.

Станом на 12.50 допит С.Павличенка в суді триває вже близько години.

Як повідомляв УНІАН, Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

По всій Україні відбулися акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. Суд зобов'язав Управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області 23 січня об 11.00 доставити підсудних до Апеляційного суду для допиту і дослідження матеріалів справи в частині свідчень засуджених, які вони давали в суді першої інстанції.

У своїй скарзі на вирок батько і син Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу стосовно слідчого прокуратури столиці, який, за їхнім твердженням, фальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.