У Рівному побили депутата-бютівця

Як повідомила УНІАН керівник Сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Рівненській області Тамара Лисенко, інцидент стався біля гаража, після того як постраждалий поставив свій автомобіль.

"Він поставив свій автомобіль у гараж та йшов зачиняти ворота, коли до нього підбігли двоє невідомих молодиків, - повідомила Т.Лисенко. - Вони уточнили, чи він справді є Лустюком Миколою Григоровичем, а тоді стали бити в обличчя. Є свідки цієї події».

На місце події прибула міліція та швидка допомога, яка й відвезла директора навчального закладу у лікарню. Виявилось, що нападки зламали йому ніс. Того ж дня після отримання необхідної медичної допомоги М.Лустюк повернувся додому.

Правоохоронці шукають хуліганів і відпрацьовують кілька версій нападу на депутата облради.

Потерпілий не пов’язує напад на нього зі своєю професійною чи політичною діяльністю і не вірить, що це могли вчинити його студенти. Він вважає, інцидент вписується у схему дій вуличних хуліганів.