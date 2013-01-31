Ernst & Young каже, що гривню протримають до березня

Про це йдеться в останньому щоквартальному огляді "Прогноз розвитку швидкозростаючих ринків" компанії Ernst & Young, пише UBR.

"Надії на 4-й квартал (2012 року - УНІАН) не виправдалися... Неминучість прискореної девальвації валюти, стримуваної до березня 2013 року для недопущення підвищення вартості погашення боргів, виключила будь-яку монетарну лібералізацію, покликану збільшити внутрішні інвестиції, а іноземні інвестиції різко скоротилися напередодні виборів у жовтні", - йдеться в огляді E&Y.

Хоча випуск єврооблігацій пом'якшив проблему браку фінансування після виборів, в подальшому, на думку аналітиків, буде складно забезпечувати резерви для підтримки національної валюти до можливого збільшення експорту в 2013 році.

"Швидше за все, знадобиться проведення нового раунду переговорів з МВФ, перш ніж довіру інвесторів буде відновлено. Але до відновлення надходжень резервних коштів, передвиборний фіскальний спад необхідно подолати і повернути у зворотному напрямку", - вважають аналітики Ernst & Young.