Суд ухвалив рішення про арешт кременчуцького депутата

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Полтавської області, суд вибрав депутатові запобіжний захід у вигляді 2-х місяців утримання під вартою. Згідно з повідомленням, підозрюваний може також внести заставу в розмірі 80 тис. грн і вийти на свободу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, прокуратура Полтавської області внесла до Жовтневого районного суду м. Полтави клопотання про відчуження депутата Кременчуцької міської ради, який підозрюється в хабарництві, від посади в групі, що займалася розглядом документів громадян на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках, і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше прокурор Полтавської області повідомив депутата про підозру в здійсненні ним злочину за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара за попередньою змовою групою осіб, здійснене повторно, суміщене із здирництвом) КК України.

За даними прокуратури, на даний час задокументовано більш як 10 фактів отримання депутатом і його двома спільниками хабарів на загальну суму близько 70 тис. грн за надання дозволів на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках. Проводиться досудове розслідування, яке перебуває на контролі прокуратури області і Генеральної прокуратури України.