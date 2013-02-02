Янукович посилив роль військових у Космічному агентстві

Якщо раніше це були посади в представництві генерального замовника, то, відповідно до нинішнього рішення глави держави, це: начальник національного центру, його заступники, начальник представництва генерального замовника, його заступники, начальник філії представництва генерального замовника, інші начальники підрозділів та відділів.

На тему: Українсько-російська ракета «Зеніт» поламалась і впала в океан

Керівні посади мають заміщуватись військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах та організаціях, і граничних військових звань за цими посадами, затвердженого указом Президента від 25 жовтня 2007 року № 1020 (зі змінами, внесеними указом від 18 травня 2009 року № 336).