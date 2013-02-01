Українсько-російська ракета «Зеніт» поламалась і впала в океан

Про це УНІАН повідомили в компанії «Sea Launch AG».

«Приблизно за 40 секунд після старту ракети з космічним апаратом Intelsat 27 зв'язок з нею був втрачений, що вказує про провал місії», - йдеться у повідомленні.

Компанія «Sea Launch» створить комісію для визначення причин інциденту.

За даними Роскосмосу, старт ракети був здійснений сьогодні о 08.56 за київським часом зі стартової платформи «Одіссей» у Тихому океані.

Ракета-носій «Зеніт-2S», розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з КА входять до складу ракети космічного призначення (РКП) «Зеніт-3SL». Розробником і виробником ракети-носія «Зеніт-2S» (першої і другої ступіней усієї ракети) є ДКБ «Південне» і ВО «Південмашзавод» (м. Дніпропетровськ, Україна). Розгінний блок ДМ-SL створений і серійно виготовляється ракетно-космічною корпорацією «Енергія» ім. Корольова (м. Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтічник і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких космічний апарат з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія «Boeing Commercial Space Company» (м. Сієтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космічного призначення «Зеніт-3SL» - сучасний засіб виведення, що відрізняється простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки і запуску. Працює на рідкому кисні і гасі з продуктами згоряння - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому відрізняється екологічною чистотою. Допрацьована з урахуванням специфіки морського старту.