Директора школи, затриманого за підозрою в педофілії, відпустили під заставу

Про це УНІАН повідомила керівник Відділу громадських зв'язків УМВС України в Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, Корольовський районний суд Житомира відпустив під заставу директора школи 1 лютого.

Водночас вона зауважила, що міліція і прокуратура хотіла відправити підозрюваного за грати.

«Зважаючи на наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню і, враховуючи нездоровий потяг затриманого до неповнолітніх хлопчиків, щоб попередити вчинення інших кримінальних злочинів, правоохоронними органами було ініційовано клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою», - сказала А. Ващенко.

"Слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області за погодженням з обласною прокуратурою 1 лютого 2013 було внесено клопотання про обрання запобіжного заходу щодо затриманого 58-річного жителя Бердичева - утримання під вартою. Королівський районний суд Житомира 1 лютого 2013 відхилив клопотання і виніс рішення про запобіжний захід - заставу, розмір якої склав близько 46 тисяч гривень",- уточнила вона.

Зараз досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня міліція і прокуратури затримали 58-річного жителя Бердичева, директора однієї із загальноосвітніх шкіл, під час чергової спроби змусити неповнолітнього вступити в статевий контакт. Тоді ж проти зловмисника було відкрито кримінальне провадження.