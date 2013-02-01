На Житомирщині затримали педофіла-директора школи

Як розповіла УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, сьогодні, 1 лютого, щодо чоловіка розпочато кримінальне провадження за замах на вчинення насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом з неповнолітнім.

Згідно з повідомленням, батьки постраждалого хлопця помітили, що останнім часом син став замкнутим і пригніченим. На всі питання про справи у школі він відповідав неохоче, намагаючись відразу припинити розмову. Матері таки вдалося з'ясувати, що причиною такої поведінки є особливий інтерес інтимного характеру до хлопця з боку директора школи.

"Мати хлопця розповіла міліції, що її син хоче вступити у вищий навчальний заклад і ретельно до цього готується, систематично відвідуючи додаткові заняття по обраному профілю. Ось ці додаткові уроки та проводить у себе вдома їх директор, людина заслужена і шанована. До того ж, добре відомий у місті. До нього звертаються як до авторитетного знавця предмета і досвідченого педагога», - розповіла керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

Мати вирішила змінити місце навчання сина і звернулася в органи внутрішніх справ.

Як розповів УНІАН начальник УБОЗ УМВС України в Житомирській області Ігор Заєць, відповідну заяву матері зареєстрували і почали провадження за даним фактом. У ході низки оперативних заходів протиправні дії чоловіка були задокументовані. Під час чергової спроби змусити неповнолітнього вступити в статевий контакт, 31 січня, співробітники міліції і прокуратури затримали директора. Під час санкціонованого обшуку в квартирі чоловіка вилучили ряд речових доказів. Зокрема, диски порнографічного характеру, різні фото чоловіків.

За попередніми даними слідства, підозрюваний після проведення додаткових занять у себе вдома неодноразово, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, намагався вступити в статевий зв'язок з одним із учнів.

Зараз правоохоронці проводить досудове розслідування по ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину) та ч.2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для затриманого.