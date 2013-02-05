Харківські тюремники поплатилися за сон на робочому місці: суд дав два роки умовно

Московський районний суд Харкова до двох років обмеження волі засудив двох молодших інспекторів 2-ї категорії відділу режиму охорони Харківського слідчого ізолятору, на зміні яких із лікарні втік ув’язнений Юрій Чечін.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Московського району Харкова Дмитра Буракова.

За його даними, суд визнав працівників Харківського СІЗО винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Д.Бураков додав, що суд затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між обвинуваченими та прокурором.

«Кожному з них призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України обвинувачені звільнені від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік», - сказав Д.Бураков.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 р. з харківської лікарні втік ув’язнений Ю.Чечін, якого доставили зі слідчого ізолятору для проведення операції. Слідство встановило, що інспектори, перебуваючи у лікарні на посту, заснули. Це дало змогу 43-річному пацієнту втекти з лікарні.

Чоловік був засуджений за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство у великих розмірах), ч. 1-2 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

За фактом втечі ув’язненого з-під варти було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 КК України. Крім того, прокуратура Московського району Харкова розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) стосовно службових осіб Харківського слідчого ізолятора.

10 січня 2013 р. Ю.Чечіна затримали.