Смерть ватажка «Банди Лисих» у СІЗО назвали умисним вбивством

Смерть у Запорізькому СІЗО Олександра Середіна, який більше відомий у регіоні як лідер «банди Лисих» і підозрюється в організації вбивства місцевого авторитета «Колі-Рєбьонка» навесні 2012 року, кваліфіковано як «умисне вбивство».

Згідно з інформацією прокуратури Запорізької області, розміщеною сьогодні, 5 лютого, на офіційному сайті відомства, «подію (смерть О.Середіна в СІЗО – УНІАН) зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), розслідування проводить Жовтневий райвідділ міліції».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю, 3 лютого, в Запорізькому СІЗО помер Олександр Середін - екс-співробітник міліції, більше відомий як лідер «банди Лисих», учасники якої не раз притягувалися до відповідальності за здійснення вбивств та інших тяжких злочинів, зокрема, за вбивство керівника КП «Водоканал» м. Запоріжжя в 2007 р. За попередніми даними прес-служби управління ДПтСУ в Запорізькій області, причиною смерті О.Середіна стало загострення серцево-судинних захворювань.

До Запорізького СІЗО О.Середіна було поміщено після затримання в квітні 2012 року в Криму співробітниками Запорізького УБОЗ за підозрою в організації вбивства Миколи Бінька, відомого в кримінальних колах як «Коля-Рєбьонок».

Замах на М.Бінька було вчинено увечері 5 березня на Набережній магістралі Запоріжжя в ресторані «Рибацький Стан», співвласником якого він був: невідомі увірвавшись на територію ресторану, поранили М. Бінька з вогнепальної зброї, після чого по-звірячому побили битами. У вкрай тяжкому стані потерпілого було доставлено до реанімаційного відділення 5-ої міськлікарні Запоріжжя, де він помер через добу після госпіталізації.