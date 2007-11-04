У Луцьку вшанували пам’ять жертв політичних репресій

У Луцьку вшанували пам’ять жертв масових політичних репресій 1937-1938 років.

Як передає кореспондент УНІАН, на Замковій площі пройшов жалобний мітинг та поминальний молебень.

У заході взяли участь представники влади, духовенства, громадських організацій та небайдужі до цієї трагедії лучани. Вони поклали квіти до пам`ятного знака на Замковій площі, а також вшанували загиблих хвилиною мовчання.