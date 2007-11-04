У Луцьку вшанували пам’ять жертв політичних репресій
07:54, 04 листопада 2007Суспільство
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На Замковій площі пройшов молебень
У Луцьку вшанували пам’ять жертв масових політичних репресій 1937-1938 років.
Як передає кореспондент УНІАН, на Замковій площі пройшов жалобний мітинг та поминальний молебень.
У заході взяли участь представники влади, духовенства, громадських організацій та небайдужі до цієї трагедії лучани. Вони поклали квіти до пам`ятного знака на Замковій площі, а також вшанували загиблих хвилиною мовчання.
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