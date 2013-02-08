Український правозахисник просить політичного притулку в Білорусі і Росії

Громадянин України Микола Кожушко з Дніпропетровська заявив у Мінську білоруському агентству «БелаПАН», що надіслав сьогодні листи з проханням надати йому політичний притулок до президентів Білорусі Олександра Лукашенка і Володимира Путіна, повідомляє Радіо Свобода.

Кошушко, який є головою дніпропетровської обласної громадської організації «Правозахисний союз «Допоможімо дітям», стверджує, що в Україні виникла «реальна загроза його життю» через те, що він займався питаннями, за його словами, незаконного розподілу чиновниками житла для дітей-сиріт і передачі його родичам цих чиновників. У відповідь, заявляє Кожушко, чиновники і силовики Дніпропетровщини залякували його й погрожували йому.

Кожушко також стверджує, що спершу виїхав до Росії, але й там його дістали телефонними погрозами, тож нині він живе у друга у Мінську, де має право перебувати до трьох місяців.

В Україні, у службі в справах дітей Дніпропетровської міської ради, сказали, що співпрацювали з Миколою Кожушком, але його гучні заяви щодо порушень прав дітей не підтверджувались.