Міліція ще розслідує вбивство охоронців у “Каравані”

03:00, 12 лютого 2013
Суспільство
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Міністерство внутрішніх справ продовжує розслідування у справі вбивства Ярославом Мазурком трьох охоронців в київському торговельному центрі “Караван”.

За несколько секунд до выстредов: все еще живы

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу журналістам заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гончаров.

“Слідством зібрано достатньо матеріалів і допитів для того, щоб можна було заявити, що злочин у “Каравані” скоїв Я.Мазурок, і знайдений труп в лісосмузі належить Я.Мазурку. У нас немає в цьому ніяких сумнівів і це підтверджується і зібраними доказами, і експертизами. На даний час кримінальна справа не закрита і слідчі дії продовжуються”, - сказав він, зауваживши, що слідству необхідно ще встановити, чи були причетні до розстрілу в “Каравані” інші особи, де Я.Мазурок брав зброю, хто його переховував і чи може він бути причетним до інших вбивств?

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

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Міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Я.Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. Згідно з попередніми даними міліції, чоловік скінчив життя самогубством, вистріливши собі у скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці було знайдено паспорт на ім'я Я.Мазурка.

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8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, «вилученим при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».

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