На кордоні з Росією з'явилася іномарка, 10 років тому вкрадена в Києві
01:11, 16 лютого 2013Суспільство
836 0
Харківські прикордонники вилучили автомобіль, який 10 років тому викрали в Києві.
Про це повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні.
На пункті пропуску «Гоптівка» в Дергачівському районі Харківської області 14 лютого прикордонники виявили автомобіль марки «АUDI» 1997 року випуску, який, як виявилося під час перевірки, був викрадений 2003 року в Києві.
Потрапити до України з Російської Федерації на іномарці намагався українець. Стосовно нього зараз триває перевірка.
Прикордонники вилучили автомобіль та передали його співробітникам Дергачівського РВ ГУ МВФ в Харківської області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter