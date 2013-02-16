На кордоні з Росією з'явилася іномарка, 10 років тому вкрадена в Києві

Про це повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні.

На пункті пропуску «Гоптівка» в Дергачівському районі Харківської області 14 лютого прикордонники виявили автомобіль марки «АUDI» 1997 року випуску, який, як виявилося під час перевірки, був викрадений 2003 року в Києві.

Потрапити до України з Російської Федерації на іномарці намагався українець. Стосовно нього зараз триває перевірка.

Прикордонники вилучили автомобіль та передали його співробітникам Дергачівського РВ ГУ МВФ в Харківської області.