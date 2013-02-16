Харківські прикордонники виявили контрабандну партію срібла
11:18, 16 лютого 2013Суспільство
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Харківські прикордонники виявили у провідника потяга «Київ - Астана» контрабандну партію срібних прикрас.
Провідника разом з вилученим товаром передано митникам
Харківські прикордонники виявили сьогодні вранці у провідника потяга «Київ - Астана» контрабандну партію виробів зі срібла.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, чотири пакунки були сховані у міжстельовому просторі вентиляційної шахти вагона потяга. У пакунках виявилися вироби зі срібла: кільця (410 штук), сережки (410 штук), кулони (10 штук).
Власником прикрас виявився провідник, громадянин Казахстану. Провідника разом з вилученим товаром передано митникам. Сума затриманого товару встановлюється.
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