Бригинець каже, що Гостинний міг загорітися через п’яну гулянку в незаконній сауні

Причиною пожежі у Гостинному дворі в Києві могла стати робота незаконно встановленої на його піддашші сауни. Про це стало відомо після огляду приміщення на даху Гостинного двору, де сталося займання, незалежними експертами та активістами-захисниками Гостинного двору, повідомляє народний депутат від "Батьківщини" Олександр Бригинець.

"Очевидно, що сауна використовувалася, адже на місці пожежі залишилося чимало недопитих пляшок з алкоголем. Можна припустити, що забудовники виявили цю незаконно-побудовану сауну і використовували її в своїх цілях. Але це ще не все – причиною вибухів чи спалахів, які відбувалися під час пожежі, була інша незаконна річ – хімлабораторія! Вона розміщувалася у зоні, де сталася пожежа", - наводить слова депутата його прес-служба.

За словами О. Бригинця, незалежний експерт, який, серед іншого розслідував і вибухи в Дніпропетровську, зробить більш детальні висновки після перегляду фото і відео, адже нині згарище має такий вигляд, ніби його навмисно нищили, щоб ніхто не міг зрозуміти, що і як там відбувалося.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 лютого у Києві вночі горів Гостинний двір.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа площею 200 кв. м виникла о 02.14 на горищі будівлі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалося 19 відділень Головного управління ДСНС України у м. Києві. О 06.30 пожежу локалізовано, о 07.30 - ліквідовано.