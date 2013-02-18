Тіло російського депутата знайшли у бочці, залитій цементом

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Під час розслідування кримінальної справи за фактом викрадання і вбивства депутата Липецької міськради Михайла Пахомова в одному з підвальних приміщень приватного гаража у селищі Обухово Ногинського району Московської області виявлено тіло потерпілого у металевій бочці, залитій цементом», - зазначається в повідомленні.

Призначено низку судових експертиз для встановлення обставин злочину.

Слідством встановлено, що депутата було викрадено на замовлення жителя Підмосков'я, який раніше обіймав посаду заступника міністра ЖКГ уряду Московської області Євгена Харитонова.

Є.Харитонова затримано. Також затримано чотирьох виконавців даного злочину. Усім п'ятьом висунуто звинувачення у викраданні людини (п. «а» ч. 3 ст. 126 КК РФ).

Крім того, слідством встановлено ще ряд осіб, також причетних до викрадання депутата.