Офіс «Газу України» поприбирають за 4 мільйони, хоч могли і за мільйон

11:51, 18 лютого 2013
Суспільство
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ДК «Газ України» за результатами тендеру уклала угоду з ДП «Нафтогазобслуговування» на прибирання приміщень та прилеглої території офісної будівлі по вул.Шолуденка, 1 в 2013 році. Вартість угоди склала 3,99 млн грн.

Газ України приберуть вчетверо дорожче, ніж могли б/ Фото: НГ

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

На тендер шість компаній подавали свої заявки, чотири з них були значно дешевші: до 0,91 млн, пишуть НашіГроші. Однак згодом дві компанії самі відкликали свої заявки, а ще дві були "відхилені через претензії" до їхніх заявок: прострочені договори, відсутність печаток, невпевненість компанії у виконанні "екологічних вимог", висунутих "Газом України".

Загальна площа прибирання становить 11,3 тис кв м. З них 6,3 тис квадратних метрів займають приміщення в шестиповерховій будівлі, площа подвір’я становить ще 4,8 тис кв м, і 180 метрів – прилегла територія на вулиці.

Передбачено сухе та вологе прибирання підлоги, пилу, протирання офісної техніки, натирання скляних поверхонь, мийка сантехніки, поливання кімнатних рослин, підмітання та мийка подвір’я.

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