Офіс «Газу України» поприбирають за 4 мільйони, хоч могли і за мільйон

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

На тендер шість компаній подавали свої заявки, чотири з них були значно дешевші: до 0,91 млн, пишуть НашіГроші. Однак згодом дві компанії самі відкликали свої заявки, а ще дві були "відхилені через претензії" до їхніх заявок: прострочені договори, відсутність печаток, невпевненість компанії у виконанні "екологічних вимог", висунутих "Газом України".

Загальна площа прибирання становить 11,3 тис кв м. З них 6,3 тис квадратних метрів займають приміщення в шестиповерховій будівлі, площа подвір’я становить ще 4,8 тис кв м, і 180 метрів – прилегла територія на вулиці.

Передбачено сухе та вологе прибирання підлоги, пилу, протирання офісної техніки, натирання скляних поверхонь, мийка сантехніки, поливання кімнатних рослин, підмітання та мийка подвір’я.