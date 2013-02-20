Рішення НБУ про реорганізацію Академії банківської справи скасоване

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь під час зустрічі з трудовим колективом УАБС. У зустрічі також взяв участь керівник департаменту НБУ з персоналу Ігор Іванюк.

«На сьогодні є офіційне підтвердження про скасування рішення про реорганізацію вишу. У п'ятницю я спілкувався з головою НБУ Ігорем Соркіним, після чого я одержав від нього офіційний лист про скасування рішення про реорганізацію. Зараз вивчаються юридичні документи щодо цього рішення», - розповів Ю.Чмирь.

За його словами, «в Києві прислухалися до думки сумчан, і пішли їм назустріч».

«Є емоції, є групи впливу на ситуацію в академії. Я хочу, щоб це питання не політизувалося, щоб його не використали у своїх цілях люди, які готові заради вирішення своїх завдань піднімати людей на барикади. Наше завдання – об'єднатися навколо вступної кампанії 2013 року і зберегти високий рейтинг цього вишу», - наголосив губернатор.

У свою чергу, І.Іванюк побажав екс-ректорові вузу Анатолію Єпіфанову здоров'я і зазначив, що «будь-яку кар'єру рано чи пізно потрібно завершувати». Також він заявив, що вибори ректора академії «не будуть призначені найближчим часом».

На цю тему: У Сумах студенти академії протестують проти звільнення ректора

Як повідомляв УНІАН, на початку січня в Сумах близько трьох тисяч студентів і викладачів УАБС провели акцію протесту на підтримку почесного громадянина м. Суми А.Єпіфанова, який напередодні нового року був звільнений з посади ректора вишу наказом по НБУ. З плакатами «Ми - проти реорганізації!» і «Студенти - за Єпіфанова!» - учасники акції пройшли колонами центром міста і зупинилися під Будинком рад, в якому проходила позачергова сесія міськради, присвячена цьому питанню. На цій сесії було ухвалено і направлено Президенту України, в.о. голови НБУ, голові Сумської ОДА і голові облради лист на підтримку А.Єпіфанова. На захист вишу виступили також губернатор області, голова облради і новообрана громадська рада при ОДА.

26 січня біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулися збори представників територіальної громади міста проти реорганізації вишу і на підтримку звільненого з посади ректора.

Довідка УНІАН. У лютому 1996 р. було видано постанову Кабінету Міністрів України про створення Української академії банківської справи в місті Суми. Зараз УАБС НБУ - державний вищий навчальний заклад Національного банку України IV рівня акредитації. Має свій філіал - Севастопольський інститут банківської справи. Сьогодні в УАБС НБУ навчаються близько 2700 студентів. Розпорядженням екс-прем'єр-міністра України Юрія Єханурова за № 331-р від 15.06.2006 р. «Про деякі питання упорядкування мережі вищих навчальних закладів» передбачалося реорганізувати УАБС, підпорядкувавши її столичному університету банківської справи. Втілення у життя цього розпорядження почалося наприкінці 2012 р.