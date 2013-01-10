У Сумах студенти академії протестують проти звільнення ректора

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції з плакатами «Ми - проти реорганізації!» та «Студенти - за Єпіфанова!» пройшли колонами центром Сум і зупинилися під будівлею Будинку рад, в якому проходить позачергова сесія міськради, присвячена цьому питанню.

«Ми не миритимемося зі свавіллям керівництва НБУ, яке, звільнивши Анатолія Єпіфанова, переслідує мету реорганізації академії. За інформацією, яку ми маємо, відповідні документи на це вже готуються», - повідомила проректор УАБС Алла Ярова.

За її словами, частина студентів і викладачів УАБС планує взяти участь у роботі сесії Сумської міськради, на якій, зокрема, розглядається питання подальших перспектив існування академії.