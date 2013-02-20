Троє українців потрапили у полон до нігерійських піратів

Росіянина, трьох українців і двох громадян Індії захопили пірати, які атакували судно Armada Tuah біля узбережжя Нігерії, повідомляє Рейтер, посилаючись на джерела в нігерійських силових структурах.

Напередодні Міжнародне морське бюро (ММБ) повідомило про те, що минулої неділі, 17 лютого, приблизно за 80 кілометрів від нігерійського узбережжя пірати напали на судно Armada Tuah, - відзначає РІА Новости.

Інтернет-видання Maritame Executive повідомляє, що в ході нападу на експлуатоване нігерійської компанією-оператором Armada Century Ltd. допоміжне судно Armada Tuah, яке йшло під прапором Малайзії, пірати захопили тільки іноземців, які знаходилися на борту. Нігерійці, що входили до складу екіпажу, згодом перегнали залишене морськими розбійниками судно до берега.

Офіційних заяв силових структур Нігерії щодо інциденту з судном Armada Tuah поки не надходило. Останнім часом експерти відзначають зростання активності піратів біля узбережжя Нігерії. За останні 10 днів у цьому районі атак бойовиків зазнали ще як мінімум чотири судна.