У Нігерії пірати викрали українського моряка
20:10, 13 лютого 2013Світ
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У Нігерії пірати захопили українського моряка із судна Walvis-7.
Пірати викрали українця
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
За інформацією Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, напад на транспортне судно “Walvis-7” нігерійської компанії “Sea Tracks Group” стався 10 лютого на підході до порту Оне поблизу м. Порт-Хакорт (Нігерія).
Із борту судна піратами в невідомому напрямку було вивезено старшого механіка – громадянина України, та капітана судна – громадянина Гондурасу, йдеться в повідомленні.
Решта членів екіпажу, 18 громадян Нігерії, дістались зазначеного порту.
Справа перебуває на особливому контролі МЗС України та Посольства України в Нігерії, зазначили в міністерстві.
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