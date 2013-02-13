У Нігерії пірати викрали українського моряка

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, напад на транспортне судно “Walvis-7” нігерійської компанії “Sea Tracks Group” стався 10 лютого на підході до порту Оне поблизу м. Порт-Хакорт (Нігерія).

Із борту судна піратами в невідомому напрямку було вивезено старшого механіка – громадянина України, та капітана судна – громадянина Гондурасу, йдеться в повідомленні.

Решта членів екіпажу, 18 громадян Нігерії, дістались зазначеного порту.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України та Посольства України в Нігерії, зазначили в міністерстві.