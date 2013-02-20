УЗШК нагородила пасажирів, які перемогли у конкурсі «Щасливий квиток»

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), розіграш цінних призів конкурсу проходив 19 лютого в поїзді «Інтерсіті+» №164 Київ-Харків (час відправлення з Києва о 18:15) перед його відправленням за участю пасажирів цього поїзда. Пасажири поїзда №164 самі визначали щасливчиків, дістаючи зі скриньки випадковий конверт з іменем переможця.

Було розіграно 4 цінних призи. Пасажирові з міста Олександрія Кіровоградської області, який їхав 22 січня 2013 року із Знам’янки до Києва поїздом «Інтерсіті+» №165 Дніпропетровськ-Київ (квиток № ЦД613290), дісталася кавомашина.

Пасажир з Харкова, який 24 січня 2013 року їхав з Харкова до Києва поїздом «Інтерсіті+» №156 Київ-Харків (квиток № ХЕ013444) виграв настільний гриль.

Ще один пасажир з Харкова, який їхав 23 січня 2013 року з Харкова до Києва поїздом «Інтерсіті+» №161 Харків-Київ (квиток № ХЕ103775), одержить електричну бритву.

Пасажир з міста Миколаївка Донецької області, який їхав 28 грудня 2012 року з Києва до Слов'янська поїздом «Інтерсіті+» №150 Київ-Донецьк (квиток № ЦМ819475), став власником програвача.

Крім того, два пасажири, які безпосередньо взяли участь у визначенні переможців, одержали спеціальні подарунки – фени.

Призи переможцям конкурсу «Щасливий квиток» найближчим часом буде вручено в редакції журналу «Intercity magazine».

У конкурсі «Щасливий квиток», який тривав упродовж двох місяців, взяли участь більш як 1000 пасажирів поїздів «Інтерсіті+» і «Інтерсіті».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.