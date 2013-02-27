Мера міста Арциз на Одещині піймали на хабарі

10:45, 27 лютого 2013
Суспільство
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Мера міста Арциз Одеської області Юрія Михайлова затримано за підозрою в отриманні великого хабара.

Сума хабара становила еквівалент 25 тис. доларів

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в Головному управлінні МВС України в Одеській області.

За його даними, сума хабара становила еквівалент 25 тис. доларів, затримання проводили правоохоронці з Києва.

У прокуратурі Одеської області УНІАН не змогли ні підтвердити, ні спростувати дану інформацію. «Наше відомство до цього стосунку не має», сказали в прес-службі прокуратури.

Також не мають у своєму розпорядженні ніякої інформації у відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Інформацію про хабар неофіційно підтвердили співробітники Арцизької районної адміністрації.

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