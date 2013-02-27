Захарченко назвав основну версію убивства мера Сімеїза

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

“Ми пов'язуємо це з його діяльністю, з безпосередньою роботою. Це основна версія, яка розглядається», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, К.Костенка знайшли вбитим вранці 26 лютого в його автомобілі «Мерседес» біля одного з будинків у Сімеїзі. За попередніми даними, на тілі було декілька вогнепальних поранень.

За даними жителів селища, нападники стріляли в лобове скло автомобіля К.Костенка, після чого втекли. Біля гори Кішка неподалік від Сімеїза виявлено спалений ВАЗ із автоматом. Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).