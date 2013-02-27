В Омбудсмана пояснюють, як оформити закордонний паспорт і не платити зайві гроші
В Омбудсмана пояснюють, що необхідно для оформлення закордонного паспорта, щоб не платити зайві гроші.
Низька поінформованість громадян про порядок оформлення документів та вартість послуг, пов’язаних із отриманням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, призводить до колізій і непорозумінь, внаслідок чого трапляються непоодинокі випадки сплати громадянами зайвих необов’язкових платежів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, офіс Омбудсмана започатковує кампанію з підготовки інформаційно-просвітницьких матеріалів для ознайомлення з найбільш розповсюдженими прикладами порушень прав людини, у тому числі щодо надання адміністративних послуг.
У прес-службі зауважили, що плата за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон складається винятково з трьох складових: державного мита у сумі 170 грн; платної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 87,15 грн; вартості бланка паспорта – 120 грн.
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“Якщо вам пропонують сплатити за будь-які додаткові послуги, ви маєте право відмовитися від них. У разі, якщо за вашої відмови вам все одно наполегливо рекомендують сплатити додаткові квитанції, ви маєте право звернутися із відповідною заявою до прокуратури”, - йдеться у повідомленні.
Також прес-служба повідомляє, що у разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги (оформлення паспорта) у строк до 10 днів розмір плати збільшується на 100% . В цьому випадку також за дострокову (до 10 днів) видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта ставки державного мита збільшуються на 100%
Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подається: заява-анкета встановленого зразка; паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей до 16 років), які повертаються після прийняття документів; копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати; квитанція про сплату платної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон; квитанція про сплату вартості бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Крім того, фотографування здійснюється безпосередньо на місці для отримання відцифрованого зображення обличчя громадянина.
В Омбудсмана наголосили, що при оформленні паспорта не передбачається надання громадянами довідки про несудимість. “Довідка замовляється співробітниками Державної міграційної служби України в обов’язковому порядку безкоштовно та долучається до справи. Якщо вам наполегливо пропонують сплатити кошти за отримання довідки про несудимість, ви маєте право звернутися до прокуратури з відповідною заявою”, - йдеться у повідомленні.