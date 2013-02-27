В Омбудсмана пояснюють, як оформити закордонний паспорт і не платити зайві гроші

Низька поінформованість громадян про порядок оформлення документів та вартість послуг, пов’язаних із отриманням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, призводить до колізій і непорозумінь, внаслідок чого трапляються непоодинокі випадки сплати громадянами зайвих необов’язкових платежів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, офіс Омбудсмана започатковує кампанію з підготовки інформаційно-просвітницьких матеріалів для ознайомлення з найбільш розповсюдженими прикладами порушень прав людини, у тому числі щодо надання адміністративних послуг.

У прес-службі зауважили, що плата за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон складається винятково з трьох складових: державного мита у сумі 170 грн; платної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 87,15 грн; вартості бланка паспорта – 120 грн.

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“Якщо вам пропонують сплатити за будь-які додаткові послуги, ви маєте право відмовитися від них. У разі, якщо за вашої відмови вам все одно наполегливо рекомендують сплатити додаткові квитанції, ви маєте право звернутися із відповідною заявою до прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба повідомляє, що у разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги (оформлення паспорта) у строк до 10 днів розмір плати збільшується на 100% . В цьому випадку також за дострокову (до 10 днів) видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта ставки державного мита збільшуються на 100%

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подається: заява-анкета встановленого зразка; паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей до 16 років), які повертаються після прийняття документів; копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати; квитанція про сплату платної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон; квитанція про сплату вартості бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, фотографування здійснюється безпосередньо на місці для отримання відцифрованого зображення обличчя громадянина.

В Омбудсмана наголосили, що при оформленні паспорта не передбачається надання громадянами довідки про несудимість. “Довідка замовляється співробітниками Державної міграційної служби України в обов’язковому порядку безкоштовно та долучається до справи. Якщо вам наполегливо пропонують сплатити кошти за отримання довідки про несудимість, ви маєте право звернутися до прокуратури з відповідною заявою”, - йдеться у повідомленні.