В Азарова кажуть, що біометричні паспорти, може, будуть з 2016 року

Державна міграційна служба України розробила проект постанови Кабінету міністрів, яка регламентує порядок виготовлення та видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної міграційної служби України Микола Ковальчук під час прес-конференції в Києві.

“Ми підготували постанову Кабміну, план введення до 2016 року це при нормальному фінансуванні і прийнятті відповідного законодавства”, - повідомив М.Ковальчук.

За його словами, проект постанови вже пройшов погодження у 10 з 15 служб. І Держміграційна служба розраховує на затвердження цього документа до березня 2013 року.

На тему: Видача біометричних паспортів почнеться з 1 січня 2013 року

М.Ковальчук також зазначив, що приблизне фінансування плану запровадження біометричних паспортів до 2016 року становить 800 млн грн.

Він повідомив, що наразі до біометричних паспортів для виїзду громадян України за кордон планується вносити виключно наявну на другій сторінці паспорта інформацію і фотографію власника.

Разом з тим він не виключив, що у майбутньому біометричний паспорт зможе містити і додаткову інформацію, зокрема, відбитки пальців.

М.Ковальчук також запевнив, що паспорт буде захищеним від спроб несанкціонованого зняття інформації. Проте додав, що наразі він не може назвати суму, скільки буде коштувати біометричний паспорт.

Під час прес-конференції посадовець продемонстрував журналістам макет біометричного закордонного паспорта для виїзду за кордон — візуально він не відрізняється від існуючого, проте, на його останній сторінці прихований мікро чіп.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус». Закон набув чинності з 6 грудня.

Паспорт міститиме вбудований чіп з біометричною інформацією: фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в діючому паспорті. За бажання до біометричного паспорта може бути включена додаткова інформація. Водночас інформація біометричних паспортів вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно із законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою.

Запровадження в Україні біометричних паспортів зумовлено Планом дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС, схваленим у листопаді 2010 року.