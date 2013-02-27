У Азарова вирішили перейти на нові принципи кредитування економіки

Уряд планує запровадити сучасні методи оцінки ефективності бюджетних витрат і відповідного програмного управління. Це зорієнтує бюджетний процес на прозорий розподіл коштві і максимально ефективне управління бюджетними ресурсами відповідно до пріоритетів державної політики. повідомляє РБК-Україна.

Крім того, буде активізована політика залучення інвестицій в ті сектори економіки, які забезпечать зростання; зроблені заходи по розвитку високотехнологічних і інфраструктурних галузей економіки. Здійснюватиметься пряма бюджетна підтримка низки проектів, направлених на структурну модернізацію промисловості. В першу чергу, це стосується авіаційної галузі, оборонно-промислового комплексу і ін.

В той же час, стратегія держпідтримки галузей економіки формуватиметься з врахуванням того, чи здатна держава в достатньому обсязі фінансувати окремі підприємства або економічні кластери. За відсутності таких можливостей, притягуватимуться інші джерела інвестицій: власні засоби підприємства, доходи від приватизації, кредитні ресурси і ін. Це дозволить вивільнити бюджетні кошти для підтримки пріоритетних галузей економіки, підвищити їх оборотність і збільшити доходи бюджету, понизити рівень державного боргу і забезпечити стимулювання внутрішнього виробництва.