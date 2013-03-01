У центрі Вінниці бурулька важко травмувала пенсіонерку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, вчора, 28 лютого, внаслідок падіння бурульки з даху будинку по вул. Соборна, була травмована 63-річна жінка.

Пенсіонерка госпіталізована до лікарні з діагнозом «струс головного мозку, забій плеча та перелом ключиці».

Згідно з повідомленням прес-служби, загалом з початку року на території Вінницької області зареєстровано 70 нещасних випадків, під час яких 8 осіб загинуло, та 66 – травмовано.