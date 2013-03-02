Бізнесмен пограбував ювелірний салон, щоб розрахуватися з боргами

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, в день пограбування зловмисник, не ховаючи обличчя, з'явився у салоні з предметом, схожим на револьвер, примусив продавців зайти у підсобку, замкнув їх там, і забрав з вітрини лотки із золотими виробами. Потерпілі оцінили збиток у 700 тис. грн.

Завдяки відеофіксації як у салоні, так і зовні, правоохоронці встановили автомобіль, яким виїхав злочинець. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів був встановлений і водій - таксист з Краматорська. Під час опитування той повідомив, що у той день його наймав знайомий, якого він привіз у центр Слов'янська, а потім через час відвіз назад до Краматорська.

Зловмисника незабаром було затримано в Краматорську, речові докази – лотки із золотими виробами, а також 20 тис. грн, виручені від зданих у ломбард виробів, у нього були вилучені за місцем проживання. Міліція також вилучила вироби і з 4 ломбардів, послугами яких скористався зловмисник.

Сьогодні затриманий 32-річний підозрюваний активно співпрацює зі слідством, зазначається у повідомленні. Причиною свого вчинку приватний підприємець називає серйозні фінансові проблеми, які він хотів вирішити таким шляхом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, направлений на заволодіння майном у великих або особливо великих розмірах), що тягне за собою позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.