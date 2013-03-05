200 вірян пікетували єпархію, вимагаючи повернути настоятеля храму

Як передає кореспондент УНІАН, пікет було спричинено приїздом до єпархії комісії з Києва, яка прибула розібратися в ситуації, що склалася, навколо відсторонення одного з найвідоміших в місті священиків.

Отця Олександра, згідно з рішенням єпископа Кременчуцького і Лубенського Миколая від 23 жовтня, було звільнено з посади і йому заборонили служити в єпархії. Офіційна причина - несумлінне виконання обов'язків, непокора єпископу, заклик до бунтарських дій і наклеп. При цьому частина прихожан з діями владики не згодна.

Прихожани почали писати скарги керівництву УПЦ на дії єпископа і просили повернути у храм отця Олександра.

Розбиратися у конфлікті до Кременчука приїхала комісія на чолі з архієпископом Житомирським і Новоград-Волинським Никодимом, архієпископом Кіровоградським і Новомиргородським Іоасафом і єпископом Обухівським Іоною. У дворі єпархії їх зустріли прихожани Свято-Троїцької церкви.

Початок роботи комісії супроводжувалося криками, рукоприкладством та істериками. Спочатку пікетувальників не впустили до зали засідань і вони почали штурмувати двері єпархії. Потім архієпископ Никодим запросив усіх до зали.

На початку роботи комісії виступив єпископ Кременчуцький Миколай. Він пояснив, що отець Олександр не підкорявся його наказам і налаштовував людей проти нього. Ці слова викликали незадоволення у залі.

Потім прихожани розповідали, як отця Олександра обмовив єпископ Миколай, вимагали від єпископа пояснень і вибачень, заявляли, що замки у храмі вночі зрізали незаконно, тощо.

Закінчуючи роботу комісії, архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф запевнив прихожан, що всі сторони конфлікту вислухані, питання вивчене, і що він про події в Кременчуці доповість на Синоді УПЦ.

Після зборів архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Никодим сказав ЗМІ, що ситуація, яка склалася в Кременчуці, непроста, проте її легко вирішити, і конфлікт буде вирішено на засіданні Синоду, яке має відбутися в найближчий час.