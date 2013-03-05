Транспортники розповіли, як буде проходити реформування портів

Зокрема, Федерація готова підписати з ПРМТУ Меморандум про співпрацю.

Про це сказано в сьогоднішньому повідомленні ФРТУ. Як заявив голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш, необхідність активної співпраці з найбільшою в країні профспілкою працівників морського транспорту пов'язана з майбутньою зміною правил роботи в галузі і необхідністю поліпшення інвестиційного клімату з урахуванням дотримання балансу інтересів роботодавців і працівників.

«Інвестори повинні мати зрозумілі правила гри, в тому числі і у відносинах з профспілками. Це дозволить реформі якісно реалізуватися », - заявив Климпуш. Організації, які вперше заявили про співпрацю, мають намір офіційно зафіксувати загальні позиції з галузевих питань, узгодити свої плани і виробити спільне бачення процесів в морських портах. Зокрема, обидві організації бачать концесію одним з найбільш привабливих інструментів залучення інвестицій у реформування портів. Федерація роботодавців транспорту одночасно з Меморандумом про співпрацю з ПРМТУ пропонує створити двосторонню соціально-економічну раду, а також розробити корпоративний Кодекс соціальної відповідальності роботодавців і профспілок підприємств морської галузі.

Також Федерація запропонувала прийняти Декларацію про принципи відносин роботодавців і працівників підприємств та передбачити збереження соціальних стандартів при проведенні реформи морської галузі. Зокрема, мова йде про збереження робочих місць і рівня зарплати, створення нових робочих місць, підготовці й навчанні робітничих кадрів, а також спільній відповідальності за стан справ у портах і підприємствах морської галузі.

Нагадаємо, 8 червня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав закон України «Про морські порти», який визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності у портах. У даний момент Міністерство інфраструктури спільно з підприємствами морської галузі та профспілковими організаціями розробляє Стратегію розвитку галузі.