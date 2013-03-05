Доктора Пі залишили за гратами

16:20, 05 березня 2013
Суспільство
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Сихівський районний суд міста Львова сьогодні, 5 березня, ухвалив рішення продовжити утримання під вартою Андрія Слюсарчука, відомого як "Доктор Пі", до 11 травня.

Слюсарчук

Як передає кореспондент УНІАН, суд призначив наступне засідання у справі А.Слюсарчука з розглядом справи по суті на 14 березня.

А.Слюсарчук буде утримуватися в Львівському СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, Кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб. Всього ж у справі проходять десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу в 130 тис. грн, мотивуючи в тим, що злочини, у здійсненні яких він звинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області прийняла рішення, що справа А.Слюсарчука, який звинувачується в підробці документів, шахрайстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого та незаконній лікарській діяльності, буде слухатися у Львові.

Сьогодні, 5 березня, А.Слюсарчука привезли етапом із Києва до Львова для участі в засіданні Сихівського районного суду Львова, який розглянув питання про продовження утримання його під вартою, оскільки термін тримання його спливав 11 березня.

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