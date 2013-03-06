Янукович вручив Шевченківські премії за 2013 рік

Як передає кореспондент УНІАН, вручення відбулося після засідання Громадської гуманітарної ради сьогодні у Каневі (Черкаська область) напередодні 199-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.



Прес-служба Президента України зазначає, що премії було вручено:

режисерові-постановникові Дмитру Богомазову - за вистави «Гамлет» В.Шекспіра Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В.Василька, «Гості прийдуть опівночі» А.Міллера Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра та «Щуролов» О.Гріна Київського театру «Вільна сцена»;

поетові Леоніду Коваленку (Леоніду Горлачу), - за книгу поезій «Знак розбитого ярма»;

художникові Петру Печерному - за серію керамічних тарелей за мотивами творів Тараса Шевченка.

«Завдяки вашим творам не міліють джерела нашої культури і загальносвітової духовної скарбниці», - сказав глава держави на урочистій церемонії. Він зазначив, що твори Шевченківських лауреатів збагатили сучасну культуру.

Водночас на офіційному сайті Президента розміщено указ «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка», згідно з яким розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка на 2013 рік установлений у 260 тис. грн кожна.