ДАІ зняла з маршруту нетверезого водія міжміського маршруту

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськості УМВС України у Полтавській області.

За їх даними, у Полтаві працівники дорожньо-патрульної служби зупинили для перевірки документів водія автобусу «РУТА», який слідував за рейсовим маршрутом "Зеньків - Полтава".

Під час розмови даїшники відчули запах алкоголю від водія. Тому йому запропонували перевірятися на стан сп'яніння у медичній установі. Результати аналізів підтвердили, що чоловік був нетверезим.

Водія усунули від керування автобусом і склали протокол. Машину доставили на майданчик для тимчасового зберігання автомобілів.

Згідно зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння), на чоловіка чекає штраф від 2550 до 3400 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на термін від одного до двох років, або громадські роботи, або адміністративний арешт терміном 7-10 діб.