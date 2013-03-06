Експерт: Зниження єдиного соцвнеску до 15% сприяє легалізації зарплат

«Безумовно, зниження ставки єдиного соціально внеску до 15% позитивно відіб'ється на питанні легалізації заробітних плат в Україні. Іншими словами, це додатковий аргумент щодо виходу бізнесу з тіні. До слова, на поточний момент ставка складає від 35% до 50% в залежності від класу підприємства, що досить складно платити в поточних економічних реаліях », - відзначає експерт.

У той же час, за його словами, новація буде сприяти реєстрації вітчизняних компаній в Україні

«Спрощення оподаткування в Україні дійсно сприятиме реєстрації підприємств відповідно до законодавства України і поступового виведення їх із «тіні». Проте відмова від роботи в офшорах вже існуючих підприємств - процес не швидкий і може зайняти деякий час, тому говорити про блискавичний ефекті від подібних реформ не доводиться», - переконаний О.Соколов.

Він також констатує, що в країнах, що знижують податки, спостерігається приплив іноземного капіталу та поліпшення бізнес-клімату.

«Світовою тенденцією є і те, що спрощення процесів оподаткування веде до припливу іноземного капіталу в ту чи іншу країну, а також поліпшенню її бізнес-клімату. Крім цього, останнім часом відзначається тенденція певного збільшення кількості реєстрації підприємств в таких країнах як Латвія, Нідерланди, Швейцарія, Люксембург. Це пов'язано з тим, що ці країни (це, до речі, далеко не повний перелік) дозволяють підприємцям легально платити менше податків, що, по суті вигідно для бізнесу», - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявив, що уряд планує внести до Верховної Ради законопроект про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15%. На даний момент його ставка становить від 34,7% до 49,7% залежно від класу професійного ризику виробництва.