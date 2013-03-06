Синоптики кажуть, що через 30 років снігу в Україні може й не бути

В Україні у разі збереження тенденції щорічного підвищення температури повітря взимку вже через 25-30 років, можливо, перестане випадати сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час прямої телефонної лінії в Києві.

«У Києві, наприклад, у січні середня температура за останні 20 років збільшилася на 2,4 градуса. Якщо ще через 20 років вона зросте на стільки само, то в найхолодніший місяць року середня температура становитиме мінус 1,5 градуса. Тобто, у більшість днів січня буде плюсова температура і твердих опадів майже не буде», - повідомив він.

За словами М.Кульбіди, згідно з оцінками Міжурядової групи експертів з вивчення клімату при ООН, протягом наступних 50-100 років на всій планеті збережеться тенденція до потепління.

М.Кульбіда підкреслив, що це може призвести до того, що вже через 50 років температурний режим в Україні кардинально зміниться, що може завдати величезної шкоди різним секторам економіки держави. При цьому він підкреслив, що вже через 25-30 років в Україні практично може перестати випадати сніг.

Разом з тим М.Кульбіда відзначив, що нинішня зима була рекорд сніжною. Так, за його словами, у грудні 2012 року випало сніги в 2,5 разу більше за норму, що є абсолютним рекордом за всю історію метеорологічних спостережень з 1881 року.

Як сказав М.Кульбіда, останніми роками Укргідрометцентр зафіксував дуже сніжні зими у 2011 році, 2010 року, 2006 року, а також у 1987 і у 1988 роках.