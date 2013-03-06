Сніг паралізував Вашингтон: Білий дім не працює, скасовані тисячі рейсів
17:32, 06 березня 2013Світ
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На Вашингтон обрушився сильний снігопад.
Вашинтон засипає снігом / Фото: Dendroica з Flickr.com
На столицю США обрушився сильний снігопад: школи і більшість розташованих у місті урядових установ закриті.
Про це пише The Washington Post.
Після штормового попередження Білий дім скасував заплановану на середу прес-конференцію.
Працювати продовжує тільки конгрес США, який найближчим часом має розглянути питання про вирішення проблеми секвестру бюджету країни.
Сніг з дощем також ускладнив роботу аеропортів. За даними Bloomberg Businessweek, у Вашингтоні скасовані 1618 внутрішніх рейсів і близько тисячі зовнішніх. Очікується, що товщина сніжного покриву може скласти 20-30 сантиметрів.
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