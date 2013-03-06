Сніг паралізував Вашингтон: Білий дім не працює, скасовані тисячі рейсів

На столицю США обрушився сильний снігопад: школи і більшість розташованих у місті урядових установ закриті.

Про це пише The Washington Post.

Після штормового попередження Білий дім скасував заплановану на середу прес-конференцію.

Працювати продовжує тільки конгрес США, який найближчим часом має розглянути питання про вирішення проблеми секвестру бюджету країни.

Сніг з дощем також ускладнив роботу аеропортів. За даними Bloomberg Businessweek, у Вашингтоні скасовані 1618 внутрішніх рейсів і близько тисячі зовнішніх. Очікується, що товщина сніжного покриву може скласти 20-30 сантиметрів.

Газета.ру